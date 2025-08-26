JAVIER MILEI REPOSTEÓ EL DESCARGO DE LA SUIZO ARGENTINA TRAS LA DENUNCIA DE PRESUNTAS COIMAS: QUÉ DICE

el Presidente republicó el descargo que la droguería Suizo Argentina realizó en Instagram, en una muestra de ¿apoyo? a la entidad privada que quedó en el ojo de la tormenta, al igual que Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia. Javier Milei vuelve a sorprender a los ciudadanos con una actitud que no lo aleja del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , sino que lo acerca aún más. De manera insólita,realizó en Instagram, ena la entidad privada que quedó en el ojo de la tormenta, al igual que, hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia.

En el comunicado, la firma expresa que «desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país», atajándose por la reciente denuncia.

En este sentido, continuaron: «En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación , en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes». , en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes».