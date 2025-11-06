EL CHACO PARTICIPÓ DEL COFENAF Y ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA FEDERAL DE PRIMERA INFANCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), convocada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. El encuentro reunió a titulares de áreas sociales de todo el país y marcó el lanzamiento de la Estrategia Federal de Primera Infancia, del Programa Federal de Primera Infancia y del Programa Federal de Protección de Niños y Adolescentes.

Las nuevas iniciativas establecen estándares, indicadores y metas comunes a nivel nacional, mientras que las provincias tendrán un rol central en su implementación territorial. En ese sentido, Galarza destacó que se trata de propuestas “ambiciosas en una temática muy sensible”.

Acompañar desde los primeros años

La Estrategia Federal de Primera Infancia propone una planificación conjunta entre Nación, provincias y municipios para acompañar a niños desde la gestación hasta los cuatro años. El objetivo es garantizar el acceso a espacios de cuidado, estimulación temprana, salud, acompañamiento nutricional y educación inicial.

“La articulación es fundamental para alinear la política hacia el objetivo común que tenemos con la Nación: garantizar derechos esenciales en los más pequeños”, remarcó Galarza.

Más infraestructura, equipos y herramientas para las familias

El Programa Federal de Primera Infancia prevé:

-Creación y mejora de Centros de Desarrollo Infantil

-Fortalecimiento de equipos técnicos y comunitarios

-Financiamiento para obras, equipamiento y capacitaciones.

Estas acciones permitirán ampliar la cobertura y la calidad de atención en todo el país.

Protección y acompañamiento integral

A su vez, el Programa Federal de Protección de Niños y Adolescentes busca consolidar redes territoriales de contención, articulando los sistemas locales de protección con organismos judiciales, educativos y sanitarios para una mejor atención frente a situaciones de vulneración de derechos.

