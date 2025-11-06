ASTRONAUTAS CHINOS IBAN A VOLVER DEL ESPACIO Y QUEDARON VARADOS LUEGO DE QUE BASURA ESPACIAL GOLPEARA LA NAVE

La tripulación integrada por Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie deberá permanecer en la estación Tiangong mientras se evalúa el estado de la nave. (Foto: AFP)

Tres astronautas chinos, que despegaron desde la Región Autónoma de Mongolia Interior en abril, se vieron obligados a extender su estadía en el espacio debido a posibles daños en la nave. Los tripulantes estaban a punto de regresar y ahora están atrapados en el espacio mientras se evalúan los riesgos.

La Administración Nacional del Espacio de China informó que el regreso fue aplazado porque se sospecha que la nave Shenzhou-20 pudo haber sido golpeada por escombros espaciales. El organismo no precisó la magnitud del posible daño.

La tripulación partió hacia el espacio desde Jiuquan, en la Región Autónoma de Mongolia Interior en abril (Foto: AFP)

“El análisis del impacto y la evaluación de riesgos están en curso”, dijo la agencia china, según informó CNN, que no detalló cuándo podría concretarse finalmente el regreso de la tripulación ni ofreció fechas alternativas.

Según el organismo, la decisión de posponer el retorno fue tomada “para garantizar la seguridad y la salud de los astronautas”. Hasta que se determine el estado de la nave, los tres taikonautas continuarán a bordo de la estación espacial Tiangong.

La revisión de la Shenzhou-20 será determinante para definir la vuelta del grupo integrado por Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, y hasta el momento no se han dado fechas alternativas para su regreso.

La agencia espacial de China informó que el análisis de riesgos está en curso y no fijó una nueva fecha para el regreso a la Tierra (Foto: Daily China/Reuters)

De acuerdo con lo que informó CNN, días antes, la televisión estatal había transmitido la ceremonia de traspaso en la estación, en la que la tripulación saliente entregaba el control a la nueva.

“Estamos a punto de regresar a la Tierra, y ahora te entrego la llave de la escotilla que simboliza el derecho de mantener las operaciones en esta estación espacial china”, dijo Chen Dong durante el acto.

La situación se suma a otros episodios recientes en los que misiones espaciales debieron extender su estadía por fallas técnicas. En el último año, dos astronautas estadounidenses prolongaron su misión durante meses debido a problemas en la nave Boeing Starliner y regresaron en una cápsula alternativa.