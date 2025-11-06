ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS EN CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El aviso rige para este viernes 7 de noviembre, jornada en la que se prevé alta inestabilidad climática, lluvias de variada intensidad y un marcado descenso de la temperatura.

La provincia del Chaco se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informaron la Administración Provincial del Agua (APA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan chubascos y tormentas fuertes, principalmente durante la madrugada y la mañana, con elevada probabilidad de precipitaciones en Resistencia y localidades cercanas. También se anticipan vientos intensos del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Además, se prevé un notorio descenso térmico, con máximas estimadas entre 22°C y 27°C, y mínimas que podrían ubicarse en torno a los 15°C.

Las autoridades recomiendan tomar los recaudos necesarios ante la posible ocurrencia de fenómenos severos, evitar circular en zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de APA y del SMN.

