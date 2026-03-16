EL BONO BENÉFICO Y SOLIDARIO POR LA VIDA LLEGÓ AL SUDOESTE CHAQUEÑO

La vocal oficial de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza, recorrió distintas localidades del sudoeste provincial para presentar y distribuir el Bono Benéfico y Solidario por la Vida, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de instituciones sociales y deportivas de la región.

Acompañada por una comitiva del Área de Juegos Especiales de Lotería Chaqueña, Galarza estuvo en las localidades de Santa Sylvina con la diputada provincial Susana Maggio; General Pinedo, Charata y Las Breñas, donde mantuvo encuentros con referentes institucionales y acercó esta herramienta solidaria destinada a generar recursos para organizaciones sin fines de lucro. Durante la recorrida, la funcionaria explicó que los bonos tendrán un valor de venta al público de 5.000 pesos y que el 70 por ciento de lo recaudado en el Sorteo Benéfico será destinado a las instituciones que participen en la comercialización de los cartones. “En el caso del Solidarios por la Vida, destinado a personas que necesitan tratamientos médicos especiales, el beneficio ascenderá al 90 por ciento”, precisó Galarza, al destacar el impacto social que tendrá esta iniciativa en toda la provincia.

Programa de premios

El programa de premios de esta nueva edición del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida contempla una Jeep Renegade 0 Km como primer premio. El segundo premio consistirá en una motocicleta XR Tornado 300 cc junto a un smartphone. En tanto, el tercer premio será un kit de entretenimiento compuesto por un Smart TV de 65 pulgadas, una consola PS5 Sony, un parlante Bluetooth Party Box MOD-120 y un sofá de tres cuerpos. Además, el cuarto premio otorgará 3 millones de pesos en efectivo, el quinto premio 2 millones de pesos, mientras que del sexto al décimo puesto se entregarán premios de un millón de pesos cada uno.

También se prevén premios estímulo para las instituciones que vendan más de 200 bonos, con diez sorteos de un millón de pesos en efectivo. Asimismo, habrá cuatro sorteos estímulo para los compradores, con premios que incluyen Smart TV de 43 pulgadas y motocicletas de 110 cc.

Para participar de estos sorteos, los compradores deberán escanear el código QR impreso en el cartón y completar un formulario online.

Los interesados en sumarse a esta campaña solidaria pueden acercarse a la Dirección de Juegos Especiales de Lotería Chaqueña, ubicada en el primer piso del edificio de calle Güemes 46 de Resistencia, o bien en la sede del Complejo Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña. También pueden solicitar mayor información a través de la línea telefónica 0362 4446750/8 (internos 1041 y 1073) o mediante WhatsApp al número 3624-543429.

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