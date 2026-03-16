SAENZ PEÑA: RÁPIDA RESPUESTA POLICIAL: RECUPERAN MERCADERÍA ROBADA DEL PROGRAMA ÑACHEC Y DETIENEN A DOS HERMANOS

Efectivos de la Comisaría Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña lograron esclarecer este lunes un robo perpetrado durante la madrugada en el depósito de la Unidad Regional del Programa Ñachec, ubicado en el Barrio Belgrano.

El hecho fue denunciado por la encargada del programa, quien reportó la sustracción de diversos alimentos y elementos de logística del inmueble situado en calle 4 y 3. Tras la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que incluyeron entrevistas con vecinos y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal.

Gracias a estas pruebas, se logró identificar a los presuntos autores: dos hermanos conocidos en la zona. En un operativo cerrojo implementado en el Barrio Ensanche Sur, la policía logró interceptar y detener a un joven de 19 años y a su hermano menor, de 17 años, ambos con domicilio en el Barrio Belgrano.

Recupero de lo robado

La investigación determinó que los elementos sustraídos habían sido comercializados rápidamente a bajo costo en distintos domicilios del sector. Tras el despliegue policial, se logró recuperar:

7 cajas de leche en polvo.

4 paquetes de chocolate en polvo.

Potes de dulce de leche y una caja de dulce de membrillo.

13 paquetes de bolsas tipo camiseta.

Un cochecito para bebés.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Soto, dispuso que los elementos recuperados fueran entregados bajo acta a la responsable del programa. En tanto, las personas que habían adquirido la mercadería robada fueron notificadas de la causa por Supuesto Encubrimiento, mientras se define la situación legal de los dos principales sospechosos.

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