Mié. Mar 18th, 2026

Agenda oficial del Gobierno del Chaco Miércoles 18 de marzo

por Redaccion J 18 horas atrás

En 📍 Resistencia

De 8.30 a 13 hs: Mes de la Mujer, Jornada Integral de Salud.
Lugar: Plaza 25 de Mayo (Julio A. Roca y Av. Alberdi).

CONTAREMOS CON:
* Posta de vacunación
* Testeos de VIH.

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en el B° «Papa Francisco”- Av. San Martin 3400.
Contaremos con:
* Odontología
* Enfermería
* Medicina Clínica
* ⁠Vacunas
(calendario, Qdenga antigripal)
* Obstetricia

ACOMPAÑAN:
* Ministerio de Desarrollo Humano
* ⁠Ministerio de Seguridad
* Policía del Chaco
* Nachec
* Sonrie Chaco
* Nutri tu Vida
* Muna Resistencia
* Subsecretaria de Niñez, Adolescencia,
Familia y Adultos Mayores
* Programa «Dejando Huellas» 🐶🐈
* Subsecretaría de Acción Social del Municipio.

Concurrir con carnet de vacunación o DNI.

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