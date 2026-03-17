Agenda oficial del Gobierno del Chaco Miércoles 18 de marzo

En 📍 Resistencia

De 8.30 a 13 hs: Mes de la Mujer, Jornada Integral de Salud.

Lugar: Plaza 25 de Mayo (Julio A. Roca y Av. Alberdi).

CONTAREMOS CON:

* Posta de vacunación

* Testeos de VIH.

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en el B° «Papa Francisco”- Av. San Martin 3400.

Contaremos con:

* Odontología

* Enfermería

* Medicina Clínica

* ⁠Vacunas

(calendario, Qdenga antigripal)

* Obstetricia

ACOMPAÑAN:

* Ministerio de Desarrollo Humano

* ⁠Ministerio de Seguridad

* Policía del Chaco

* Nachec

* Sonrie Chaco

* Nutri tu Vida

* Muna Resistencia

* Subsecretaria de Niñez, Adolescencia,

Familia y Adultos Mayores

* Programa «Dejando Huellas» 🐶🐈

* Subsecretaría de Acción Social del Municipio.

Concurrir con carnet de vacunación o DNI.

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