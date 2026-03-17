Agenda oficial del Gobierno del Chaco Miércoles 18 de marzo
En 📍 Resistencia
De 8.30 a 13 hs: Mes de la Mujer, Jornada Integral de Salud.
Lugar: Plaza 25 de Mayo (Julio A. Roca y Av. Alberdi).
CONTAREMOS CON:
* Posta de vacunación
* Testeos de VIH.
9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en el B° «Papa Francisco”- Av. San Martin 3400.
Contaremos con:
* Odontología
* Enfermería
* Medicina Clínica
* Vacunas
(calendario, Qdenga antigripal)
* Obstetricia
ACOMPAÑAN:
* Ministerio de Desarrollo Humano
* Ministerio de Seguridad
* Policía del Chaco
* Nachec
* Sonrie Chaco
* Nutri tu Vida
* Muna Resistencia
* Subsecretaria de Niñez, Adolescencia,
Familia y Adultos Mayores
* Programa «Dejando Huellas» 🐶🐈
* Subsecretaría de Acción Social del Municipio.
Concurrir con carnet de vacunación o DNI.