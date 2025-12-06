EL BEBÉ DE SEIS MESES QUE FUE ABUSADO SEXUALMENTE EN ROSARIO RECIBIÓ EL ALTA: CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL ACUSADO

El bebé permaneció un mes internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. (Foto: gentileza El Doce).

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela confirmó este viernes que el bebé que fue abusado sexualmente en Rosario recibió el alta. La víctima dejó la internación después de un mes de tratamiento y control de las lesiones, mientras que el hombre inicialmente acusado se encuentra en prisión preventiva.

El caso generó una enorme conmoción en la provincia cuando los propios médicos del centro de salud municipal realizaron la denuncia tras detectar lesiones compatibles con abuso.

Poco después del ingreso, y en medio de la investigación, la familia perdió el derecho a cuidar al nene por una medida de protección excepcional. Según lo dispuesto por las autoridades, la madre —una adolescente de 16 años— no pudo ver a su hijo durante la internación, según La Capital.

La evolución del bebé

El bebé, internado desde la madrugada del lunes 3 de noviembre, recibió el alta este martes. Su madre había llevado a urgencias al menor porque “presentaba dificultades al momento de evacuar y estreñimiento”.

Durante la primera etapa de asistencia médica, el nene se alimentó únicamente por un sistema de nutrición parenteral. Con el correr de los días, y a medida que recuperó parte de su aparato digestivo, comenzó a recibir pequeñas dosis de leche por vía oral, señaló el medio local.

Ahora deberá seguir con controles periódicos en los consultorios externos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. El seguimiento quedó a cargo de especialistas de los equipos de gastroenterología y cirugía general, quienes monitorean su evolución en esta nueva etapa.

Qué se sabe del hombre detenido

La Capital informó que la fiscal Agustina Fertitta y su colega Diego Meinero imputaron al detenido por abuso sexual con acceso carnal. El delito se considera agravado debido al daño grave a la salud fisica del nene.

Cuando se señaló al acusado, la madre del bebé, una adolescente de 16 años, expresó su sorpresa por su cercanía con el hombre.“Fue parte de mi familia”, declaró la madre del bebé, en diálogo con Canal 3.

“Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Era parte y nunca sospechamos que iba a pasar esto”, agregó.

La adolescente contó que el hombre solía compartir momentos con su familia y hasta fue quien la llevó al hospital cuando el bebé necesitó atención médica. “Yo lo llamé para que me venga a buscar para traerlo al hospital”, relató.

Según su testimonio, ella tenía un vínculo con el detenido. La situación configura materia de investigación porque ella tiene 16 años y él es mayor de edad.