RESISTENCIA: SAMEEP TRABAJA PARA RESTABLECER EL SERVICIO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La rotura de un tramo de cañería a la salida de la Cisterna Sur, afecta con baja presión de agua potable a usuarios de los barrios San Cayetano, Carpincho Macho, Chacras 137 y 214, y a sectores ubicados sobre Ruta 11 hasta la rotonda de Ruta 16.

Equipos de Sameep trabajan desde las primeras horas de este sábado, en la reparación de la conducción que abastece al Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la falla en Dónovan al 2000, en la ciudad de Resistencia.

El presidente del Directorio de Sameep, Nicolás Diez, explicó que “agentes de la empresa se encuentran reparando la cañería a la salida de la Cisterna Sur para poder subsanar el inconveniente en el menor tiempo posible”.

Asimismo, pidió comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas durante la intervención técnica. “Es importante aclarar que esta reparación redundará en la mejora y optimización del servicio”, señaló el titular de la empresa estatal.

Diez también destacó el compromiso del personal operativo: “Agradecemos la labor y predisposición de nuestros agentes sanitaristas, que trabajaron arduamente para brindar un buen servicio a los usuarios afectados. En las próximas horas, el servicio estará restablecido con la presión y el caudal adecuados”.

Según las estimaciones técnicas, la reparación quedará finalizada después del mediodía de este sábado, momento a partir del cual el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Relacionado