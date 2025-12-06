PRESIDENCIA ROCA YA TIENE SU PRIMERA CANCHA DE PÁDEL EN EL MARCO DEL 141° ANIVERSARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente de Presidencia Roca, Gustavo Martínez, al presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, y al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, inauguraron la primera cancha de Pádel de Presidencia Roca, en el marco de los festejos por el 141° aniversario de la localidad.

A través de un convenio con Lotería Chaqueña, se ejecutó un nuevo espacio deportivo destinado a toda la comunidad, fomentando el deporte, la salud y la integración.

Con esta obra, el Gobierno Provincial continúa impulsando la práctica deportiva, el uso saludable del espacio público y la integración social entre jóvenes y familias.

Lucas Apud Masín, el presidente de Lotería Chaqueña, explicó que la construcción se concretó mediante un convenio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva en las localidades. “Estamos contentos de poder llevar adelante esta obra”, expresó, celebrando la inauguración de esta primera cancha “destinada a que la ocupe la comunidad, porque es un espacio de puertas abiertas al público”. Destacó además el crecimiento del Pádel en toda la provincia.

Características de la obra

La cancha cuenta con césped sintético M12/43 sobre hormigón poroso, vidrio templado de 12 mm, paneles de malla electrosoldada, red homologada y perfiles metálicos de refuerzo, garantizando seguridad, visibilidad y óptimas condiciones de juego.

La iluminación LED de alto rendimiento, junto con el tendido eléctrico subterráneo, permite el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno.

Apud Masín remarcó que, desde el inicio de la gestión, se realizaron diagnósticos en cada localidad para identificar sus necesidades.

“Es un lineamiento del gobernador fomentar políticas públicas vinculadas al deporte y dar respuestas a las demandas, porque esto tiene que ver con principios como el trabajo en equipo, respeto y solidaridad”, sostuvo.

Y añadió: “Dar respuestas desde Lotería con estas obras es muy importante para nosotros”.

”Un sueño cumplido para todos los roqueños”

Por su parte, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, destacó el acompañamiento del Gobernador Zdero, de Lotería Chaqueña para concretar esta obra.

“Estamos cumpliendo un sueño para todos los roqueños”, afirmó.

Señaló que este nuevo espacio será “un lugar de contención para los jóvenes, que pasan su tiempo acá haciendo deporte y no haciendo otras cosas que no sirven para el crecimiento del pueblo”.

Finalmente, expresó su satisfacción por el aporte realizado: “Estoy feliz de que desde el Instituto podamos estar colaborando para que esto hoy sea una realidad”.

