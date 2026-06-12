EDUCACIÓN: INICIÓ CAPACITACIÓN VIRTUAL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BIBLIOTECARIOS

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección del Servicio Bibliotecario, realizó el primer encuentro sincrónico de la capacitación virtual “Introducción a la Inteligencia Artificial para Bibliotecarios”. La propuesta se desarrolla en el marco del Programa de Formación Docente Red Aprende y está destinada a bibliotecarios con y sin cargo de toda la provincia.

Este trayecto formativo surge ante la creciente necesidad de actualizar las prácticas profesionales frente a los profundos cambios que introduce la Inteligencia Artificial en los ámbitos de la educación, la cultura y el acceso a la información. Participaron del encuentro la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; el director de Educación Superior, Luis Monzón; la directora de Servicios Bibliotecarios, Claudia Iglesias; y los disertantes Laura Palomino, Paula Morello, Alejandro Micalucci y Karina Díaz.

Durante la apertura, transmitida por el canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro, la subsecretaria Sanchuk destacó la visión institucional impulsada por la ministra de Educación en relación con la incorporación de tecnologías. En ese sentido, subrayó la importancia de que los especialistas puedan acercar estas herramientas de manera accesible, favoreciendo nuevos espacios de aprendizaje y fortalecimiento de la lectura.

Asimismo, remarcó el compromiso del Ministerio con la formación continua, la investigación y el desarrollo profesional docente como pilares fundamentales para mejorar las prácticas educativas. Por su parte, el director de Educación Superior, Luis Monzón, valoró el trabajo sostenido de la Dirección de Servicios Bibliotecarios en el diseño de propuestas formativas específicas para el sector.

Finalmente, la directora Claudia Iglesias señaló que la capacitación responde a una demanda concreta del campo bibliotecario, destacando que la incorporación de la Inteligencia Artificial resulta clave en el contexto actual de la sociedad de la información.

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