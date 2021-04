DR ISMAEL PABLO BARNES “EN NUESTRA GESTION TRABAJAMOS A LA PAR DE LAS INSTITUCIONES, SALUD, EDUCACION Y SEGURIDAD”

En la mañana de Pórtico FM 105.5 en el programa la CRUDA REALIDAD conducido por Javier Insaurralde entrevistamos al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Juan José Castelli Dr Ismael Pablo Barnes quien destaco varios temas “ se refirió al anuncio del gobernador sobre las nuevas medidas, respecto a la pandemia, a las obras como ser el micro estadio, la Avenida Alem, la Avenida Perón, el enripiado” fue contundente cuando hablo sobre el trabajo articulado y nos dijo ““ EN NUESTRA GESTION TRABAJAMOS A LA PAR DE LAS INSTITUCIONES, SALUD, EDUCACION Y SEGURIDAD”

LA PANDEMIA, LAS RESTRICCIONES.

El secretario de Gobierno Dr Barnes se refirió a la conferencia del Gobernador y nos dijo: “El gobernador habló de intentar entre todos salir de esto, la única solución es unir fuerzas y lograr llegar a junio con la mayor parte de las personas inmunizadas, debemos trabajar día a día para evitar la muerte”.

Agrego “Nosotros no podemos ignorar que estamos en una pandemia, que se ha llevado vidas, yo me pregunto, ¿Es necesario que nosotros los que trabajamos en primera línea de batalla con esta enfermedad, salgamos a cuidar a las personas, acaso no se pueden cuidar solas?, si tuviéramos la capacidad de cuidarnos a unos mismos la situación seria mucho más leve para todos”.

SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LA ZONA ES UN TRABAJO EN CONJUNTO DE TODOS LOS INTENDENTES

Se refirió también acerca de las medidas de restricción diciendo que: “Para nosotros como funcionarios es difícil tener que tomar medidas acerca de esto, los intendentes de la zona trabajaron en conjunto y se pusieron de acuerdo, lo mismo haremos con la información de la entrevista que dio hoy el gobernador, se dialogara en conjunto y se tomaran medidas con restricciones que van de acuerdo con la situación epidemiológica en la que nos encontramos, siempre trabajamos de acuerdo a lo que nos va diciendo el sistema de salud.”

TODAS LAS OBRAS FUERON PROYECTADAS

Continuando BARNES se refirió a las obras comentando que: “Cada vez que se abría una posibilidad de ejecutar una obra, el equipo de obras y técnicos de nuestro municipio elaboraban los proyectos, todo para que el intendente una vez que los pueda gestionar vaya con la documentación necesaria, esto nos enorgullece, ya que vemos que muchas obras se están realizando, dos de las más importantes son el Micro estadio que solucionará la problemática del deporte, la parte cultural, etc. Y la ejecución de la Av. Alem que hoy podemos ver que es una realidad, esperamos cumplir con las expectativas que generamos”.

TRABAJAMOS CONSTANTEMENTE A LA PAR CON EL SISTEMA DE SALUD, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CON LA COMUNIDAD”.

Finalizando la entrevista BARNES nos comentó “Cuando comenzaron las restricciones nosotros tuvimos un acompañamiento de todo el sector comercial, tratando de que puedan trabajar con protocolos, sabemos que todos los sectores volvieron a trabajar normalmente, teniendo en cuenta la salud de las personas. Intentamos siempre de que los más vulnerables tengas las soluciones lo más rápido posible, trabajamos constantemente a la par con el sistema de salud, con el sistema de seguridad y con la comunidad”, finalizo.-

