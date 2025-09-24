DOS HOMBRES CON PEDIDO DE CAPTURA FUERON DETENIDOS EN DISTINTOS OPERATIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal del Servicio Externo intervino durante recorridas de prevención realizadas en jurisdicción de la Comisaría Décima de Resistencia.



El primer procedimiento ocurrió alrededor de las 23 horas en la intersección de Marcelo T. de Alvear y calle Sicas, donde fue demorado un hombre de 32 años, en situación de calle. Al ser identificado, los agentes constataron que presentaba un pedido de captura activo del 28 de marzo de 2022, en una causa por resistencia a la autoridad y daños en la capital chaqueña. Fue trasladado a la dependencia jurisdiccional tras pasar por sanidad policial.

Minutos después, cerca de las 23:45, mietras realizaban patrullajes de control motovehicular e identificación de personas detuvo en Marcelo T. de Alvear y calle Andreani a un sujeto de 24 años. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente por una causa de robo desde el 29 de septiembre de 2023.

Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia en sus respectivas causas, quedando alojados en la Comisaría Décima.

