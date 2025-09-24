BARRANQUERAS: APREHENDIERON A UN SUJETO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Comisaría Segunda de Barranqueras aprehendió a un hombre de 33 años tras una denuncia por lesiones leves y amenazas realizada por su expareja.



El episodio fue denunciado alrededor de las 22:30, cuando la víctima, de 26 años, se presentó en la dependencia policial manifestando que, cerca de las 21:00, había sido interceptada por su ex pareja, quien la insultó, la amenazó y finalmente la agredió físicamente.

La mujer fue trasladada a la División Medicina Legal, donde se constató que presentaba lesiones leves. Con los datos aportados, efectivos policiales realizaron recorridas y lograron la detención del supuesto agresor en el barrio General San Martín.

La Fiscalía de Género en turno ordenó la notificación de la aprehensión en la causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se prosiguieron con las diligencias de rigor.

