Javier Milei brindará el miércoles su discurso ante la Asamblea de la ONU

En tanto, el jueves será su último día de actividades en Nueva York e incluirá un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no pudo venir a la Argentina por las denuncias que le realizaron por el genocidio en Gaza. El regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva oficial, está previsto para el viernes por la mañana.

Donald Trump, en la reunión bilateral con Javier Milei: «Respaldo total»

El presidente de Estados Unidos volvió a mostrarse como principal sostén internacional de Javier Milei en el inicio de la reunión bilateral que ambos mantuvieron en Nueva York. Apenas comenzado el encuentro, el mandatario norteamericano difundió un mensaje en redes sociales donde aseguró: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.

La publicación hace referencia a las elecciones de 2027, cuando Milei buscará un nuevo mandato. Sin embargo, antes de esa instancia, el Gobierno de La Libertad Avanza enfrenta un desafío inmediato: los comicios legislativos del 26 de octubre, en los que se renovarán bancas de diputados y senadores y que pondrán a prueba la gestión en medio de una crisis política y económica persistente.

La Casa Rosada encontró en la cercanía con Washington un recurso clave para sostenerse en un escenario adverso. Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y la fuerte tensión en los mercados, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro publicado el lunes ayudó a contener la corrida cambiaria: el dólar retrocedió, se recuperaron bonos y acciones, y el Riesgo País, que había llegado a rozar los 1500 puntos, tuvo una baja pronunciada.

Trump y Milei se reunieron tras el apoyo del Tesoro de EEUU

En su perfil de Truth Social, Donald Trump fue todavía más enfático. “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, sostuvo, en un elogio que contrasta con la realidad diaria del país.

El mandatario norteamericano incluso buscó explicar la crisis como una herencia del gobierno anterior: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Trump agregó, además: “Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”. Finalmente, cerró su mensaje con una nueva señal de apoyo: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.