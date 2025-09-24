COMISARIA OCTAVA RESISTENCIA: RECUPERARON EN VILLA PROSPERIDAD UNA MOTO CON PEDIDO DE SECUESTRO POR ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de una Honda Biz, buscada desde el 14 de septiembre.



Ocurrió cerca de las 23 horas de este martes, cuando personal del Servicio Externo fue alertado que un sujeto estaría comercializando una motocicleta a bajo costo, por el pasaje Alece Le Saige, en inmediaciones del sector conocido como “El Árbol”. Allí observaron a un sujeto con una moto para su comercialización.

Al advertir la presencia policial, el sujeto abandonó el rodado dándose a la fuga. Los agentes verificaron el vehículo y constataron que se trataba de una Honda Biz 125 cc, , sobre la cual pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Quinta de Resistencia, en el marco de una causa por supuesto robo ocurrido el 14 de septiembre.

La motocicleta fue trasladada a la unidad policial a fin de restituir al damnificado.

