RESISTENCIA: DOS HOMBRES FUERON ATRAPADOS TRAS HURTAR UN VENTILADOR DE UNA VIVIENDA

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana demoraron a dos sujetos por el hecho.



El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en una casa ubicada sobre calle Carlos Hardy al 3500, donde el propietario, de 57 años, denunció que dos hombres ingresaron a su domicilio y se llevaron un ventilador metálico color celeste que se encontraba en la cocina.

Posteriormente, alrededor de las 4:30, mientras patrullaban la zona, los uniformados localizaron en calle Carlos Hardy y calle 25 a dos sujetos con las características aportadas, quienes transportaban el ventilador. Fueron identificados como dos hombres de 25 y 40 años, que no pudieron justificar la procedencia del artefacto.

Los policías procedieron al secuestro del elemento, que fue restituido a su propietario, y trasladaron a los demorados a la dependencia policial. La Fiscalía en turno dispuso actuaciones por supuesto hurto.

