El gobernador, Leandro Zdero, habilitó este martes tres nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en distintos parajes de El Impenetrable chaqueño: el CAPS “El Recreo”, el CAPS “La Laguna” y el Centro de Salud de Nivel 1 “Campo del Niño”. Las obras fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales y forman parte del compromiso de fortalecer el sistema sanitario en toda la provincia.

El gobernador estuvo acompañado del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, y el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, quienes destacaron la importancia de dotar a cada comunidad de instalaciones adecuadas para la atención primaria.

Están equipados con sala de espera, enfermería, baño adaptado, depósito, farmacia y sanitarios, lo que garantiza condiciones dignas tanto para pacientes como para el personal de salud. Cada edificio cuenta con 108 m² de construcción, que incluyen 78 m² cubiertos y 30 m² semicubiertos.

En su mensaje, el gobernador Zdero subrayó: “Estos Centros de Salud son una muestra concreta de que nuestro compromiso con el Impenetrable no son solo palabras: son obras que mejoran la vida de cada familia y fortalecen la presencia del Estado donde más se necesita”.

Los CAPS representan la puerta de entrada al sistema de salud y resultan fundamentales para garantizar la atención primaria, la prevención y la cercanía en la asistencia médica. Con estas inauguraciones, las comunidades de El Impenetrable cuentan desde hoy con instalaciones modernas y accesibles que fortalecen su calidad de vida.