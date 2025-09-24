RESISTENCIA: DETUVIERON A DOS SUJETOS POR AMENAZAS A FERIANTES EN EL MICRO-CENTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la División Caminantes, en la feria ubicada en calles Santiago del Estero y Santa María de Oro, luego de que dos jóvenes de nacionalidad colombiana amenazaran a comerciantes del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando un personal de la División Caminante, quien patrullaba por la calles Santiago del Estero y Santa María de Oro, fue alertado por empleados de la feria que dos hombres habían llegado preguntando por un hombre. Ante la negativa de los feriantes, ambos comenzaron a amenazarlos. Uno de ellos sostenía una bandolera, dando a entender que tenía un arma de fuego.

De inmediato, solicitó apoyo y al intentar dialogar con los individuos, reaccionaron con golpes de puño. Finalmente terminaron demorados, tratándose de dos sujetos de 18 y 19 años ambos colombianos con domicilio en la provincia de Corrientes..

Luego los uniformados, establecieron que llevaban $69.400 en efectivo, siete cartas con inscripciones de “nombre, fecha y monto”, y una remera con la inscripción “Pablo Escobar”. Todos los elementos fueron secuestrados.

Relacionado