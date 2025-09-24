UN PASO MÁS PARA DAR CONECTIVIDAD A ZAPARINQUI: AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌El intendente Pío Sander recibió al técnico Juan Carlos Giraudo, contratista a cargo de la instalación de una antena de telefonía móvil en Zaparinqui, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para concretar esta importante obra.

💪La antena brindará una cobertura estimada de 5 a 10 km, lo que permitirá mejorar notablemente el servicio en la zona, dando respuesta a una demanda histórica de la población. Este proyecto es de gran importancia, ya que Zaparinqui constituye uno de los principales polos productivos de la región, por la variedad de cultivos que allí se producen destacando las curcubitáceas, abasteciendo a gran parte del mercado provincial y el pais.

👉El técnico Giraudo destacó que la nueva infraestructura permitirá el acceso al servicio de varias empresas de telefonía, garantizando mayor conectividad. Además, subrayó la firme voluntad de la empresa de avanzar con la instalación, con el objetivo de extender la cobertura a la mayoría de las pequeñas poblaciones de la zona.

✅️El intendente Sander valoró este avance que mejorará la comunicación, la producción y la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso de seguir gestionando por más y mejores servicios para la comunidad.

📌De la reunión participaron la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach el asesor legal Dr Fabricio Ferreira, el secretario de Obreas Públicas Lucas Rach, y el agrimensor Héctor Oscar Molina

