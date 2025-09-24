AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 24 de septiembre

8:30 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en la UNNE.

9:00 Hs- Salón Obligado, jornada de trabajo del Programa Fortaleza junto a COFEDRO y Sedronar.

9:00 Hs- En la UTN, French 414, conferencia sobre el Puerto de Barranqueras.

De 14 a 21 hs- En el Polideportivo Jaime Zapata, Día del Deporte Chaqueño.

👉 A las 17:30 hs- acto con deportistas y autoridades provinciales.

📍 En MISIÓN NUEVA POMPEYA

09:00 hs: Visita al Centro de Integración y Fortalecimiento Familiar (C.I.F.F. N°29 San Francisco

de Asís), entrega de elementos para Centro de Adolescentes (Ce.A) y entregas de anteojos del Programa

Ver para Ser Libres.

-Ministerio de Desarrollo Humano.

Lugar: Calle Belgrano S/N- Mz 14 P1.

10:00 hs: habilitación de ampliación y refacciones del Anexo Jardín Nº116, más Instalación y

puesta en funcionamiento de conectividad satelital, Instalacion de Piso Tecnológico integral,

anuncio de puesta en marcha del sistema PON para liquidación de haberes y firma de

convenio entre ECOM y Fundación Soy Chaco.

-Ministerio de Educación, ECOM y Fundación Soy Chaco.

11:00 hs: refacciones en CEDEPRO + Habilitación Internet Satelital vía Starlink e Interconexión con Fibra Óptica.

-Ministerio de Producción, Ministerio de Infraestructura y ECOM.

🟡 Por la tarde:

📍 En RESISTENCIA

18.30 hs: En Casa de las Culturas, presentación del libro «Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad»- Conferencia del Dr. Loren.

💪 Los esperamos‼️

