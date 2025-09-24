AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 24 de septiembre
8:30 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en la UNNE.
9:00 Hs- Salón Obligado, jornada de trabajo del Programa Fortaleza junto a COFEDRO y Sedronar.
9:00 Hs- En la UTN, French 414, conferencia sobre el Puerto de Barranqueras.
De 14 a 21 hs- En el Polideportivo Jaime Zapata, Día del Deporte Chaqueño.
👉 A las 17:30 hs- acto con deportistas y autoridades provinciales.
📍 En MISIÓN NUEVA POMPEYA
09:00 hs: Visita al Centro de Integración y Fortalecimiento Familiar (C.I.F.F. N°29 San Francisco
de Asís), entrega de elementos para Centro de Adolescentes (Ce.A) y entregas de anteojos del Programa
Ver para Ser Libres.
-Ministerio de Desarrollo Humano.
Lugar: Calle Belgrano S/N- Mz 14 P1.
10:00 hs: habilitación de ampliación y refacciones del Anexo Jardín Nº116, más Instalación y
puesta en funcionamiento de conectividad satelital, Instalacion de Piso Tecnológico integral,
anuncio de puesta en marcha del sistema PON para liquidación de haberes y firma de
convenio entre ECOM y Fundación Soy Chaco.
-Ministerio de Educación, ECOM y Fundación Soy Chaco.
11:00 hs: refacciones en CEDEPRO + Habilitación Internet Satelital vía Starlink e Interconexión con Fibra Óptica.
-Ministerio de Producción, Ministerio de Infraestructura y ECOM.
🟡 Por la tarde:
📍 En RESISTENCIA
18.30 hs: En Casa de las Culturas, presentación del libro «Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad»- Conferencia del Dr. Loren.
💪 Los esperamos‼️