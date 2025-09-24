ZDERO CUMPLIÓ: LLEGÓ POR PRIMERA VEZ, EL AGUA POTABLE AL PARAJE EL CAUDILLO, EN EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Concepción, una vecina del Paraje “El Caudillo”, manifestó: “Antes teníamos que hervir el agua y cuidarnos de que no se contaminara con los animales, pero ahora tenemos agua limpia en nuestra casa.Estoy muy agradecida con el Gobernador y con nuestro Intendente, es una bendición enorme; ahora tenemos tranquilidad y esperanza para seguir viviendo aquí” explicó, visiblemente emocionada.

Como muestra del fuerte compromiso del Gobierno provincial con el bienestar de todos los chaqueños, después de muchos años las familias del paraje “El Caudillo”, en El Impenetrable, finalmente cuentan con agua potable en sus hogares. Esta mejora fue posible gracias a una perforación de más de 210 metros, equipada con una bomba sumergible y un tanque elevado que permite extraer agua limpia garantizando un suministro seguro y constante.

De esta manera, la gestión de Leandro Zdero continúa garantizando una mejora concreta y significativa en la calidad de vida de cada chaqueño, y demostrando la eficacia y dedicación para llevar soluciones reales a quienes más lo necesitan. El primer mandatario provincial destacó que la importancia de las obras de perforación que, a partir de ahora, permitirá a las familias de la zona acceder al agua potable. “La gente del lugar valora muchísimo este tipo de obras, porque para quienes abren la canilla en la ciudad esto puede parecer un granito de arena, pero ese granito de arena aquí a la gente le cambia la vida”, indicó.

En ese sentido, Zdero recordó las dificultades que enfrentaban los vecinos para conseguir agua. “Los pobladores nos manifestaban lo que tenían que hacer para poder conseguir agua. Tenían que esperar a que el agua se asentara, muchas veces estaba contaminada por los animales, y luego hervirla para poder usarla. Así era su situación que tenían que atravesar”, afirmó.

De esa manera, explicó que estas intervenciones forman parte de un programa integral de perforaciones y trabajo articulado con el municipio y la Administración Provincial del Agua (APA). “Esta prueba ha sido muy importante porque nos permite identificar, con estudios de suelo y mapas de napas, dónde se puede captar agua apta para consumo. Perforaciones como la de hoy, que parece pequeña en medio de El Impenetrable, terminan abasteciendo a muchas familias, y eso tiene un gran valor”, aseguró.

“Estamos muy contentos por estas familias. Puede parecer un granito de arena en el desierto, pero para ellos representa un verdadero cambio de vida”, concluyó el jefe del Ejecutivo provincial.

JORGE PILAR: “ES UN PASO ENORME PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTAS FAMILIAS”

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA) Jorge Pilar, hizo énfasis en el éxito de la obra y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. “Felicito al Gobernador, a la Vicegobernadora y al trabajo articulado con el intendente González. Nosotros simplemente actuamos como nexo para que todo esto se concrete”, subrayó.

En cuanto al funcionamiento, Pilar explicó que la perforación de 210 metros tiene un caudal muy importante y que la distribución del agua es totalmente automatizada. “Aquí no hay electrificación rural por lo que el abastecimiento eléctrico se hace con dos paneles solares. Cuando baja el nivel del tanque, automáticamente se activa el sistema. Es un paso enorme para mejorar la calidad de vida de estas familias”, finalizó.

VICENTE GONZÁLEZ: “MÁS DE 50 FAMILIAS CONTARÁN CON AGUA POTABLE GRACIAS AL COMPROMISO DEL GOBERNADOR ZDERO”

El intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, hizo hincapié en la colaboración entre Provincia, el Municipio y los vecinos para concretar la obra. “La perforación la hizo el Gobierno de la provincia a través del APA y nosotros nos encargamos de la instalación de la bomba con pantalla solar y del tanque. Junto con los vecinos y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad realizamos la instalación. El trabajo quedó muy bien”, detalló.

“Esto no es politiquería, es una política en serio. Más de 50 familias tendrá agua corriente en sus hogares, podrán darles agua a sus animales, entre otras cosas que parecen cotidianas para muchos. Además, el acuífero de 210 metros garantiza suficiente agua para muchas hectáreas y miles de animales, abasteciendo prácticamente a medio impenetrable”, explicó.

Finalmente, valoró la calidad del agua y la importancia de la gestión provincial. “Probamos el agua y es limpia, sin olor ni color. Es apta para consumo humano, y para el resto de la zona también hay agua apta para animales. Esto demuestra la eficacia y el compromiso del gobernador Zdero para llevar soluciones reales a quienes más lo necesitan”, cerró.

Por último, remarcó: "Esto cambia rotundamente nuestra vida. Antes se nos hacía muy difícil el poder conseguir".