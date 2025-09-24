SE TRASLADÓ UN FERIADO DE NOVIEMBRE Y SE ARMÓ UN NUEVO FIN DE SEMANA LARGO: CUÁNDO SERÁ
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Gobierno confirmó la modificación de un feriado trasladable con el objetivo de incentivar el turismo. Cuándo es.
Todos los feriados y fines de semana largos que quedan en 2025
En octubre
• Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el domingo 12.
En noviembre
• Del viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el lunes 24.
En diciembre
• Del sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
• Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible en todo el país por Navidad.