Se trasladó un feriado de noviembre y se armó un nuevo fin de semana largo: cuándo será

El Gobierno nacional anunció un cambio en el calendario de los feriados trasladables para noviembre que dará lugar a un nuevo fin de semana extralargo. El objetivo de la medida es incentivar al sector del turismo y ampliar los días de descanso.

El nuevo fin de semana largo en noviembre incluye el traslado del Día de la Soberanía Nacional – que se conmemora el 20 – al lunes 24 de noviembre y la incorporación de un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.

Con este cambio, se conformará un fin de semana XXL que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

La medida se enmarca en el Decreto 614/2025, publicado en agosto y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El documento amplía el alcance de la Ley 27.399, que establece el esquema de feriados y fines de semana largos en Argentina, y habilita a la Jefatura de Gabinete de la Nación a reorganizar las fechas trasladables de cualquier día feriado.

El Poder Ejecutivo puede, además, establecer tres fines de semana extralargos por año con el objetivo de fomentar el turismo.