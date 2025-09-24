A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso, distribución y publicidad en el territorio nacional de varios productos cosméticos que declaraban tener ácido azelaico, pero que no contaban con la inscripción sanitaria en el organismo.

La prohibición se concretó debido a que el organismo de control estatal advirtió que la falta de inscripción impide “garantizar la eficacia, seguridad y formulación de los productos involucrados”, por lo que representan un “riesgo potencial para la salud de los consumidores”.

Investigación de la ANMAT

La medida, publicada a través de la disposición 6991/2025, alcanza a diferentes cremas, sueros y emulsiones de reconocidas marcas internacionales y nacionales, como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo Skin Care, Nine Less y Cos de Baha. Según la resolución, estos cosméticos se vendían por web a pesar de que carecían de la debida autorización.

La investigación se inició a partir de actuaciones del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la ANMAT, que verificó en sus registros la inexistencia de inscripciones correspondientes a los lotes y presentaciones observados. En paralelo, se llevó adelante una fiscalización electrónica que constató la promoción y oferta de los productos en plataformas digitales.

De acuerdo con la normativa vigente, la elaboración, importación y comercialización de cosméticos solo puede realizarse en establecimientos habilitados y con productos registrados ante la ANMAT, bajo la supervisión de un profesional universitario matriculado. Cabe señalar, que la Ley 16.463 prohíbe la circulación y distribución de productos impuros o ilegítimos, mientras que la resolución 155/98 establece los requisitos de autorización sanitaria.

En este marco, ordenó la prohibición preventiva hasta que las empresas regularicen la situación de sus cosméticos. En tanto, este es el listado de productos prohibidos completo:

Crema Azelaic Acid Suspension 10% – marca The Ordinary

Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico – marca Viva Dermo Skin Care

Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico – marca Blenie Cosmética Natural

Serum Facial Azelaic Topical Acid – marca Kiso Care

Crema A-Control Azelaic Acid – marca Nine Less

Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing – marca Anua

Crema Facial Supra Azelaic Acid – marca Zealsea

Crema Booster 10% Azelaic Acid – marca Paula’s Choice

Suero Azelaic Acid 10 AZ – marca Cos de Baha

Crema para el Acné 14% Azelaic Acid – marca Bechoicen

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?

En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros. Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.