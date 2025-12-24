DOS ADOLESCENTES FUERON SORPRENDIDOS CON MÁS DE 200 KILOS DE CARNE FAENADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesto Abigeato

En el procedimiento intervino la Sección Rural de Sáenz Peña, llevaban a cabo recorridas de prevención de ilìcitos y contravenciones en las rutas y caminos. Alrededor de las 23 patrullaban por la ruta 95 con dirección hacia la localidad termal cuando intentaron identificar a dos jóvenes que iban en motocicleta.

Realizaron señas para que se detengan y aunque realizaron maniobras evasivas desistieron y pararon la marcha a escasos metros. Descubrieron que transportaban en una bolsa y debajo del baúl más de 200 kilos de carne vacuna y cuero. Los jóvenes de 13 y 15 años no supieron dar explicación sobre lo hallado.

Se consultó con la fiscalía especial en delitos rurales y se dispuso que se instruyan actuaciones por Supuesto Abigeato, se secuestró el producto cárnico, una motocicleta, dos cuchillos, y prendas de vestir.

Los adolescentes fueron conducidos y luego entregados a sus progenitores.

