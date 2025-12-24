EL DÍA DE AYER EL FLAMANTE MINISTRO DE DEFENSA TENIENTE GENERAL CARLOS ALBERTO PRESTI FUE ENTREVISTADO EN EL MEDIO A24 POR EL PERIODISTA OFICIALISTA EDUARDO FEINMANN.

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Me parece que como funcionario que recién está iniciando su gestión hay que darle cierto crédito y ser moderado en las apreciaciones, teniendo esto en mente menciono lo positivo y lo negativo de la entrevista desde mi punto de vista:

Lo positivo:

– Mencionó que «hay hipótesis de conflicto», hace décadas que los sucesivos ministros de defensa sostenían la irrealidad delirante de que «la Argentina no tiene hipótesis de conflicto», «que América Latina es una zona de paz», que la posibilidad de un conflicto armado «es algo del pasado», me parece muy positivo el cambio de chip y asumir de una vez por todas una situación obvia.

– Mencionó que tiene una propuesta concreta para solucionar el desastre de la obra social IOSFA y que dicha propuesta sería de hecho presentada el día de hoy al Jefe de Gabinete de Ministros, ojalá Presti pueda sacar adelante esta situación que está trayendo tanta preocupación y sufrimiento al personal militar y sus familias.

– La defensa que hizo del programa de incorporación del sistema de Armas F-16 y la mención explicita de la directiva que le dio el Presidente de la Nación en lo referente a «fortalecer las Fuerzas Armadas».

-El admitir que durante mucho tiempo se pasó de plan en plan sin realizarse incorporaciones concretas y que necesariamente eso debe revertirse con incorporaciones tangibles de material como las que por ejemplo se están haciendo ahora (F-16, P-3C, Stryker, etc).

Lo negativo:

– Indefinición absoluta sobre el tema salarial, solo vaguedades del tipo «es un problema que viene de años», «se está estudiando», «en algún momento». Quizás el no lo sufra, pero muchísimos oficiales, suboficiales, soldados y personal civil la están pasando muy mal ellos y sus familias, obviamente no es algo que el ministro pueda resolver por si mismo y ciertamente es algo que están padeciendo la mayoría de los argentinos me refiero al hecho de tener ingresos que a duras penas les permiten llegar a fin de mes o siquiera eso, pero esperemos que pueda gestionar en el menor plazo posible el inicio de un proceso de recomposición del poder adquisitivo del personal de las Fuerzas Armadas.

– Cuando se tocó el tema de los recientes casos de personal militar y perteneciente a Fuerzas de Seguridad que se quitaron la vida Feinmann se expresó de una manera muy ruda, hasta grosera diría y a Presti le faltó fortaleza de carácter para corregirlo en el momento y pedirle que se expresara de otra manera, en ningún momento se debe olvidar que estamos hablando de seres humanos que por desgracia tomaron una decisión trágica y con familias y amigos detrás de ellos que ahora mismo están pasando por una situación terrible.

– Espero que el Teniente General Presti rompa ciertos patrones y decida darle entrevistas a medios en general y no solo a periodistas adictos al gobierno de turno. Es entendible que por su falta de experiencia en la materia quiso comenzar con «una fácil» y no esta mal, pero a futuro sería necesario una amplitud.

– Lógicamente como funcionario que es tuvo que hacer política partidaria y defender los rumbos en política exterior y en materia económica del actual gobierno. Ver a un Teniente General en actividad y de uniforme defendiendo a un gobierno en particular es un terreno filoso (era inevitable ciertamente) y va a tener que demostrar muñeca para cumplir con su papel de político adscrito al oficialismo (que lo es quiera o no) y al mismo tiempo reafirmar a las Fuerzas Armadas como instituciones que deben estar completamente separadas de la política partidaria.

