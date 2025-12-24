SÁENZ PEÑA: LA POLICÍA INTERVINO EN UN INCENDIO QUE AFECTÓ UNA FÁBRICA DE COLCHONES.

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy, en horas de la madrugada, alrededor de las 05:00 aproximadamente, personal policial tomó intervención ante un incendio registrado en una fábrica de colchones ubicada sobre la colectora de Ruta Nacional N° 95, entre calles 1 y 9, del barrio Villa San José.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera constataron el foco ígneo en el interior del establecimiento “Colchones Zozzoli”, entrevistándose con el sereno del lugar, de (42), quien manifestó que el fuego se habría iniciado en el sector depósito de colchones, propagándose posteriormente hacia el área de fabricación.

De inmediato trabajaron en el lugar dotaciones y autobombas de la División Bomberos Policial, junto a Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña, solicitándose además colaboración de cuerpos de bomberos de localidades aledañas, a fin de controlar y extinguir el incendio.

El hecho fue puesto en conocimiento del Fiscal en turno, Dr. Gustavo Rafael Valero, quien impartió las directivas correspondientes. En el lugar se hicieron presentes autoridades policiales, entre ellas la Directora de Operaciones Interior, el Crio. Insp. Supervisor de turno y el Jefe de Turno de la DZISP.

Las actuaciones continúan a los fines de establecer las causas que originaron el siniestro, no registrándose personas lesionadas al momento del procedimiento.

