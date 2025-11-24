DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL HOY MINUTO A MINUTO: A CUÁNTO COTIZAN ESTE LUNES 24 DE NOVIEMBRE

La cotización del dólar blue y el dólar oficial.

El dólar blue se vende este lunes 24 de noviembre de 2025 a $1.425, en una jornada sin mayores movimientos por el feriado y con el Gobierno de Javier Milei sin poder hacer nada con una inflación imparable de alimentos que sigue golpeando, sobre todo a los que menos tienen.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.405.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación El dólar oficial este jueves 20 de noviembre cotiza a:

Compra: $1.410.

Venta: $1.450. Cotización del dólar blue Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.