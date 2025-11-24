Búsqueda sin éxito: fin del operativo especial por el argentino desaparecido en Chile

Las corrientes, el oleaje y la amplitud del área de búsqueda hicieron que cada jornada requiriera esfuerzos significativos, incluso con el apoyo de tecnología de rastreo marítimo. Pese a los intentos, la situación no cambió y los organismos debieron asumir que los resultados no serían favorables.

El incidente se produjo cuando el joven ingresó al mar junto a cuatro familiares en un sector no habilitado para el baño. “El incidente ocurrió cuando Cabrera Iturriaga ingresó al mar junto a cuatro familiares en un sector no habilitado para el baño”, reiteraron las autoridades. Una corriente repentina arrastró a todos, y aunque un obrero local, Francisco Boldo, logró rescatar a cuatro de ellos tras escuchar los pedidos de auxilio, no pudo alcanzar al quinto joven pese a lanzarse varias veces al agua. Ese acto heroico, que evitó una tragedia mayor, también quedó como una de las historias más conmovedoras del caso.

Mientras las autoridades continúan los patrullajes habituales en la costa, la familia enfrenta ahora un proceso difícil, atravesado por la incertidumbre y el dolor. El cierre del operativo no significa el fin emocional del episodio, pero marca un punto definitivo en una búsqueda que movilizó a dos países y dejó en evidencia la solidaridad de toda una comunidad.