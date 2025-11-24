LAS BREÑAS EFECTIVOS RECUPERARON OBJETOS ROBADOS DE UN DOMICILIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigan a los autores del hecho, que aún no fueron identificados.

Esta siesta, personal de la Comisaria Las Breñas restituyeron varios elementos que fueron sustraídos de un domicilio ubicado por el barrio Progreso.

La denuncia fue realizada por una mujer, quien informó que el día anterior, se ausentó de su domicilio y cuando regresó, constató que desconocidos ingresaron por una ventana y le robaron varias pertenencias.

Entre los elementos sustraídos se encontraban un vaso térmico, una caja de llaves tubo, un buzo, una pava eléctrica, un cuchillo, una mochila y un par de zapatillas.

Tras realizar tareas investigativas, el personal del Servicio Externo logró hallar todos los objetos denunciados. Los mismos estaban ocultos en un inmueble deshabitado ubicado también en el barrio Progreso.

La Fiscalía en turno dispuso que los bienes fueran restituidos a la damnificada mediante acta de reconocimiento.

