Rosario Central, víctima de la maldición: todos los equipos que quedaron eliminados tras ganar sus zonas

Rosario Central llegó a los octavos de final del Torneo Clausura envuelto en polémica tras haber sido consagrado por la AFA como campeón de Liga 2025 por haber obtenido la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual. Sin embargo, el equipo de Ariel Holan no pudo sostener el envión y fue eliminado por Estudiantes en un partido marcado por el gesto del Pincha, que realizó el pasillo de espaldas en señal de disconformidad con la decisión de la casa madre.