DIVISIÓN SUSTRACCIÓN VEHICULAR RECUPERAN AUTO CON PEDIDO DE SECUESTRO

La intervención tuvo lugar hoy pasado el mediodía en Calle Los Andes de Villa del Oeste donde incautaron un Suzuki Fun. Era buscado por retención indebida.

Cerca de las 13 los sabuesos tras recabar información se hicieron presentes en dicho domicilio donde tras entrevistarse con una mujer de 40 años, secuestraron el auto que era buscado desde junio del año pasado.

Al llegar al lugar el personal, la mujer en cuestión hizo entrega de forma voluntaria la llave de ignición del vehículo y manifestó que desconocía la situación legal del mismo ya que lo adquirió de buena fe.

Finalmente, el rodado fue trasladado al Departamento Investigaciones Complejas en carácter de secuestro, en tanto que la mujer de 40 años fue notificada de las actuaciones en libertad, en una causa por “Supuesta Retención Indebida”, todo ello dispuesto por la Magistratura en Turno.

