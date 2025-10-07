SAENZ PEÑA RECUPERAN ELEMENTOS SUSTRAIDOS DE UNA DISTRIBUIDORA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La rápida intervención permitió el hallazgo de la totalidad de los bienes.

Alrededor de las 15:30, de este martes, los efectivos de la Comisaria Segunda de La Termal, recuperaron un aire acondicionado, dos piletas inflebles, una batería, un reflector, un estéreo y otros elementos que fueron sustraídos de una distribuidora ubicada en el barrio Ensanche Sur.

La investigación comenzó cuando el encargado informó que personas extrañas ingresaron a la empresa, se llevaron los elementos y el hecho quedó registrado en las filmaciones. Por ello, los agentes iniciaron una investigación, logrando hallar los elementos denunciados en una casa abandonada sobre calle 10 entre 17 y 19.

Seguidamente, los bienes fueron entregados al encargado de la distribuidora y continua la investigación para dar con los autores.

Relacionado