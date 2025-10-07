SANTA SYLVINA EMPLEADO INFIEL: SE LLEVÓ MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos lograron recuperar parte del dinero y secuestraron la ropa y mochila utilizadas en el hecho.

Esta mañana, personal de la Comisaría de Santa Sylvina logró esclarecer un «Supuesto Robo» ocurrido en una desmotadora, ubicada sobre la Ruta Nacional 95. El hecho fue denunciado por una mujer, quien al llegar a su oficina alrededor de las 8:00 de la mañana constató que desconocidos habían forzado una ventana y sustraído $2.038.850.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los efectivos lograron determinar que el presunto autor sería el sereno del lugar. Seguidamente, alrededor de las 14, el personal se dirigió hasta su vivienda, donde el ciudadano entregó voluntariamente $550.000 en efectivo, parte del dinero sustraído. Momentos más tarde, la esposa del hombre entregó las prendas de vestir y la mochila utiliza en el hecho.

Por disposición de la fiscalía, el dinero recuperado fue restituido a sus propietarios, y el presunto autor fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo”.

