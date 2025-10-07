RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE POR INGRESAR A LA CASA DE SU EX Y AMENAZARLA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió este martes en la zona Sur de la capital chaqueña.

A eso de las 12, una mujer de 26 años regresó a su casa por Fortín Rivadavia al 1550 aproximadamente. Al abrir la puerta se encontró con su ex un hombre de 26 años, que ingresó sin autorización.

La mujer en ese momento llamó al 911, el intruso al escuchar el llamado se tornó agresivo y comenzó amenazarla, por lo que la dueña huyo del lugar. En ese momento una patrulla de la Comisaria Séptima llegó a la vivienda y detuvo al hombre.

Finalmente, la Fiscalía de Género en turno dispuso la aprehensión en la causa “supuesta violación de domicilio y amenazas en contexto de Violencia de Género”.

Relacionado