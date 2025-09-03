DIVISIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL ROBO DE LOS 5 MILLONES TAMBIÉN ESTARÍA IMPLICADO EN OTRO ROBO CON ARMA
El joven fue detenido por el primer hecho, pero estaría vinculado a un hecho ocurrido en julio.
El 26 de julio, una comerciante denunció que un hombre, a punta de revólver, sustrajo 80 mil pesos de la huevería en la que trabaja y escapó en su motocicleta. Agentes de la división Delitos Contra la Propiedad investigó el hecho y cotejó las cámaras de seguridad para identificar al sospechoso y la moto que utilizó, una Yamaha Crypton.
Ayer, en el marco de una investigación por “supuesto robo a mano armada con privación ilegítima de la libertad” (que constó del robo de cerca de 5 millones de pesos), los detectives detuvieron al hombre de 31 años ya que sus huellas dactilares estaban en el lugar del hecho y al igual que una Yamaha Crypton.
Finalmente se determinó que el ladrón de la huevería y uno de los implicados del supuesto robo a mano armada de esos 5 millones de pesos serían la misma persona. La policía terminó por incautar las prendas utilizadas en el robo al comercio para tener otras pruebas sobre este.