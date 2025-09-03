Jue. Sep 4th, 2025

MITAD DE SEMANA: SERVICIOS PÚBLICOS A PLENO

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

¡No paramos!  Esta semana redoblamos el esfuerzo para que cada barrio de nuestra ciudad luzca limpio, ordenado y seguro para vos y tu familia .
  Limpieza y desmalezado en distintos barrios
  Recolección de ramas y residuos
 Colocación de alcantarillas
  Reparación y recambio de luminarias
  Nivelación y roturación de suelos
Cada tarea es un paso para que tengas espacios ordenados y seguros; y servicios que acompañan tu día a día .
  Seguimos trabajando junto a vos para que cada rincón de la ciudad esté en condiciones. ¡Entre todos hacemos de Tres Isletas un lugar mejor!

