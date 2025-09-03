MITAD DE SEMANA: SERVICIOS PÚBLICOS A PLENO
¡No paramos! Esta semana redoblamos el esfuerzo para que cada barrio de nuestra ciudad luzca limpio, ordenado y seguro para vos y tu familia .
Limpieza y desmalezado en distintos barrios
Recolección de ramas y residuos
Colocación de alcantarillas
Reparación y recambio de luminarias
Nivelación y roturación de suelos
Cada tarea es un paso para que tengas espacios ordenados y seguros; y servicios que acompañan tu día a día .
Seguimos trabajando junto a vos para que cada rincón de la ciudad esté en condiciones. ¡Entre todos hacemos de Tres Isletas un lugar mejor!