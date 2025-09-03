SERVICIOS PÚBLICOS RETOMA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y BACHEO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En la jornada de este miércoles 3 de septiembre, personal municipal llevó adelante importantes intervenciones en la calle Héroes de Malvinas, realizando tareas de bacheo.
De la misma manera, estos trabajos también se ejecutaron en la calle Puerto Argentino.
Con estas acciones, el municipio de Juan José Castelli continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial, brindando respuestas y soluciones a los vecinos.