DIVISIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN: DOS PERSONAS INVOLUCRADAS DE UNA EMPRESA FINANCIERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una causa penal proveniente de Salta permitió la detención de dos personas vinculadas a una estafa que afectó a varios ciudadanos.

El allanamiento se llevó a cabo esta mañana en Resistencia, en el marco de una causa judicial abierta por la fiscalía penal de la ciudad de Metán-Salta, con el objetivo de dar con los responsables de una estafa que involucra a una empresa financiera. La investigación comenzó tras la denuncia de varias personas que aseguraron haber sido víctimas de engaños realizados por una firma que se dedica a la gestión de créditos.

El resultado de la operación fue la detención de un hombre de 33 años y una mujer de 40, quienes fueron identificados como presuntos autores del fraude. Además se secuestraron diversos elementos de interés, entre ellos un celular Motorola, un celular Samsung con pantalla dañada, una notebook marca Acer y un sobre con documentación relacionada con la empresa implicada en el caso.

El operativo fue realizado bajo trabajo en conjunto entre el Juzgado de Garantías Nº 01 de la ciudad de Metán y la fiscalía penal Nº 02 Dr. Gonzalo Gómez Amado con la colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas.

Relacionado