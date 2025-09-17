RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR UN INTENTO DE INCENDIO Y DISPAROS EN LA VÍA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Contra las Personas. El sospechoso fue hallado en el barrio Don Santiago.

Este miércoles al mediodía en el barrio Don Santiago de Resistencia, un hombre de 30 años fue detenido por ser el presunto autor de dos ilícitos ocurridos durante la madrugada en Barranqueras y Resistencia.

Según la investigación, el detenido junto a otros hombres habrían intentado incendiar un Honda Civic, que le pertenece a una joven de 22 años. Horas más tarde, otra mujer denunció que el mismo individuo pasó frente a su domicilio en la ciudad de Resistencia y efectuó varios disparos al aire con un arma de fuego, en un contexto de conflictos personales.

Mediante un operativo cerrojo, personal de la División Delitos Contra las Personas logró localizar al ciudadano en su domicilio y procedieron a detenerlo. Posteriormente, fue trasladado a la División Medicina Legal y luego a la unidad.

Por orden de la fiscalía, el hombre fue aprehendido por “Supuestas Amenazas y Supuesto Abuso de Armas de Fuego”.

