¡SEGUIMOS APOSTANDO AL CUIDADO DEL AMBIENTE Y AL EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD!

Este viernes 19 de septiembre, de 08:00 a 12:00 hs, te esperamos en el Pulmón Verde para la entrega de plantas ornamentales .

Podés llevarte especies como: rosas, estrella federal, santa rita, cactus, lapacho de jardín, malbón, amaranto, salvia de jardín y muchas más .

Solo tenés que acercar tus botellas plásticas y a cambio recibirás tu plantín.

¡Sumate y construyamos juntos una ciudad más verde y sustentable!

