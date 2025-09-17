¡SEGUIMOS APOSTANDO AL CUIDADO DEL AMBIENTE Y AL EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD!
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Este viernes 19 de septiembre, de 08:00 a 12:00 hs, te esperamos en el Pulmón Verde para la entrega de plantas ornamentales .
Podés llevarte especies como: rosas, estrella federal, santa rita, cactus, lapacho de jardín, malbón, amaranto, salvia de jardín y muchas más .
Solo tenés que acercar tus botellas plásticas y a cambio recibirás tu plantín.
¡Sumate y construyamos juntos una ciudad más verde y sustentable!
Municipalidad de Juan José Castelli
Intendencia Pio Sander