DIPUTADOS APROBÓ EL TEXTO ACORDADO ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN QUE REPUDIA EL ATAQUE A CRISTINA KIRCHNER

Finalmente se aprobó un documento conjunto con el visto bueno de la amplia mayoría de los presentes.

Luego de varias idas y vueltas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio lograron un acuerdo para aprobar un documento común de repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el documento fue aprobado en la sesión especial de este sábado.

Si bien dicha sesión estaba pautada para las 12, recién cerca de las 12:30 se conoció que las negociaciones llegaron a buen puerto y poco después de las 12:45 dio inicio.

Antes de los discursos, se pasó a votar la Resolución con el objetivo de evitar que después algunas manifestaciones hagan peligrar los acuerdos alcanzados . Cabe marcar que el texto acordado no dice la palabra «odio».

En ese sentido, Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, expresó que «en nombre del bloque PRO junto a otras fuerzas políticas hemos acordado un texto común«, y adelantó que «luego de votar la resolución y habiéndose cumplido el motivo, nos retiraremos del recinto«.

«No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar el poder judicial la oposición política y medios de comunicación«, añadió.

Por su parte, Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda expresó que su fuerza «se abstiene por no contemplar todo nuestro pensamiento«, y aclaró que «ya manifestamos nuestro enérgico repudio a este gravísimo hecho«.

El documento aprobado es el siguiente:

«La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner.

Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia.

Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia.

Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social».

Luego de la votación, se dio lugar a las manifestaciones políticas de los diputados de diferentes bloques.

Allí el representante de Avanza Libertad José Luis Espert dijo que «no entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un sábado para tratar un hecho de índole policial que tiene que ser dilucidado por la Justicia. No hemos sido capaces de sesionar para solucionar los problemas tremendos que tiene la gente«.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien aún no se había manifestado al respecto y recibió críticas por eso, expresó «total y absoluto repudio a todo acto de violencia«, aunque luego polemizó expresando que «¿Dónde estuvo el feriado para los familiares de la tragedia de Once? Los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Cuando tocan a uno de la casta, aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que les importa es cuidar sus privilegios«.

«Queremos señalar nuestra vocación republicana y pedimos que la Justicia pueda hacer su trabajo libre, que no sea condicionada por la política«, añadió.

Cabe marcar que el texto original llevaba un párrafo que decía: «Desde hace varios años asistimos en nuestro país a diferentes expresiones que incitan la violencia y el odio. Esos discursos surgen de diferentes espacios políticos, culturales, judiciales, y mediáticos». Fue uno de los que más polémica generó.

