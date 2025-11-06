DÍA CLAVE EN RIVER: MONTIEL Y DRIUSSI SERÁN EVALUADOS DE SUS LESIONES CON MIRAS AL SUPERCLÁSICO

Después de una jornada trascendental para el futuro futbolístico del club, en la que se decidió la continuidad de Marcelo Gallardo hasta finales de 2026, River se prepara para un día clave con miras al Superclásico del próximo domingo en la Bombonera por la 15° fecha del Torneo Clausura.

El cuerpo técnico del Muñeco sigue de cerca la evolución de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, dos jugadores fundamentales para el Millonario que busca su recuperación en el partido más esperado del campeonato argentino.

Ambos vienen de lesiones y son las máximas incógnitas de cara a un partido que puede definir mucho más que tres puntos: está en juego la clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que quedó más comprometido por la derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

Montiel, con más chances de llegar

Montiel apunta a recuperarse para el Superclásico (Foto: X@RiverPlate).

De los dos, el que tiene más posibilidades de estar es Montiel. El defensor arrastra un esguince de rodilla, lesión que suele tener una recuperación más rápida, aunque en su caso apenas pasó una semana desde el golpe y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo.

Sin embargo, su presencia es clave. Montiel no solo aporta desde lo futbolístico, sino que es un referente anímico y simbólico para el plantel. Gallardo sabe que tenerlo en la cancha puede ser un plus en un partido de tanta presión.

Driussi, la incógnita más grande

Seba Driussi podría decir presente desde el banco de suplentes en el Monumental (Foto: IG @sebadriussi.11)

El panorama de Seba Driussi es más complicado. El delantero sufre una distensión en el isquiotibial izquierdo, una zona que ya lo tuvo a maltraer por un desgarro anterior. El cuerpo médico sigue de cerca la evolución de la cicatrización, pero la realidad es que su presencia está en duda.

La situación se agrava porque Facundo Colidio también está lesionado y las alternativas en ataque escasean. Incluso, el nombre de Miguel Borja vuelve a sonar como opción, a pesar de no estar en los planes principales.