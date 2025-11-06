EN UNA PRÁCTICA DECISIVA EN LA BOMBONERA, ÚBEDA DEFINE LA FORMACIÓN TITULAR DE BOCA PARA EL SUPERCLÁSICO

La principal novedad sería el regreso de Leandro Paredes, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. (Foto: bocajrs/Instagram)

Boca tiene la mente puesta en el partido ante River, que se disputará este domingo a las 16.30 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Para ese encuentro, Claudio Úbeda ya perfila el equipo y, salvo una sorpresa de último momento, mantendrá casi la misma formación que derrotó a Estudiantes de La Plata.

Hay una variante confirmada: el regreso de Leandro Paredes, quien cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas, e ingresará en el mediocampo por Tomás Belmonte.

Además, el DT tiene que definir sobre la posibilidad de un cambio táctico que ronda en su cabeza desde el inicio de la semana. Úbeda está conforme con el nivel del español Ander Herrera y no descarta incluirlo en lugar del chileno Carlos Palacios.

Paredes vuelve a jugar el superclásico (Foto: IG @bocajrs)

El motivo por el que Úbeda quiere darle la titularidad a Ander Herrera

Desde que dejó atrás su lesión, Ander Herrera comenzó a sumar minutos ingresando desde el banco. Sus apariciones dejaron buenas sensaciones tanto en el mundo Boca como en el cuerpo técnico.

Por ese motivo, Úbeda analiza la posibilidad de incluirlo desde el arranque, aunque un detalle puntual genera dudas.

Según informó el periodista Augusto César, la intención del DT es darle la titularidad al exfutbolista del PSG, pero el aspecto físico todavía es una incógnita.

“Si fuera por Úbeda, Ander Herrera sería titular en lugar de Palacios. El tema es ver si está preparado para sostener un ritmo de 60 o 70 minutos. Eso es lo que evaluarán con el correr de las horas. El DT tiene ganas de que Herrera reemplace a Palacios”, aseguró.

La probable formación de Boca para el Superclásico

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios o Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.