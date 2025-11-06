CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informa el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre. Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.
Detalle de fechas y programas:
Lunes 10 de noviembre
-Pueblos Originarios
-Expertos – Ministerio de Salud Pública
Viernes 14 de noviembre
-Becas Más Salud – Ministerio de Salud
-Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno
Lunes 17 de noviembre
-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano
-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano
-Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano
-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.
Además, se recuerda que los beneficiarios no requieren trámites adicionales: solo contar con su tarjeta de débito del NBCH o los medios digitales habilitados para retirar o utilizar los fondos.