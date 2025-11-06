CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informa el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre. Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.

Detalle de fechas y programas:

Lunes 10 de noviembre

-Pueblos Originarios

-Expertos – Ministerio de Salud Pública

Viernes 14 de noviembre

-Becas Más Salud – Ministerio de Salud

-Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

Lunes 17 de noviembre

-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano

-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano

-Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano

-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.

Además, se recuerda que los beneficiarios no requieren trámites adicionales: solo contar con su tarjeta de débito del NBCH o los medios digitales habilitados para retirar o utilizar los fondos.

