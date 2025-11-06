ISLA DEL CERRITO: TURISMO ANUNCIÓ EL 3ER TORNEO DE PESCA DEL DORADO CON DEVOLUCIÓN, MODALIDAD TROLLING

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El evento, que se realizará el próximo 30 de noviembre, cuenta con el apoyo del Gobierno provincial y es organizado por la Asociación de Guía de Pesca. La inscripción al torneo, es a través de las redes sociales o al whatsapp de la Asociación.

Autoridades del Instituto de Turismo del Chaco y de la Asociación de Guías de Pesca anunciaron el 3er Torneo de Pesca del Dorado con Devolución, modalidad Trolling que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en Isla del Cerrito. La competencia, que se realiza por tercer año consecutivo, reúne a pescadores de diversas partes del país. “Desde el Instituto apoyamos estos eventos porque estamos convencidos que tenemos todos los recursos naturales, el capital humano, nuestra emblemática Isla y el río Paraná, esperamos a los pescadores y las familias para disfrutar de nuestra Isla”, expresó la presidente del Instituto de Turismo Verónica Mazzaroli.

De esta manera destacó la importancia de la isla para el desarrollo del turismo deportivo, de naturaleza y de recreación. “La Isla del Cerrito para nosotros es uno de los lugares más maravillosos que tiene nuestra provincia, siempre estamos en ese camino de potenciarla, de promocionarla, de generar distintas actividades entre el sector público y el privado para que sea un lugar de encuentro», afirmó.

La fiscalización estará a cargo de la Asociación de Guías de Pesca y los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo que incluirá comidas típicas. Los interesados pueden inscribirse al torneo a través de las redes sociales de la Asociación de Guías de Pesca o enviando un mensaje de WhatsApp al 3625-642122.

La Copa Challenger será el atractivo del torneo, con promociones especiales para grupos de pescadores. “Hay una promoción para aquellas barras pesqueras que quieran inscribirse en la que abonan cinco lanchas y participan seis, para que podamos tener la posibilidad de disfrutar y de participar de este torneo”, indicó el presidente de la Asociación Marcelo González.

En la oportunidad agradeció el apoyo recibido del gobierno provincial e invitó a los prestadores de servicios turísticos provinciales y locales a participar, sin costo alguno, para que puedan ofrecer sus productos.

