DÍA 3: CHACO SIGUE COMPITIENDO EN LOS JUEGOS NACIONALES DE ADULTOS MAYORES EN SALTA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Los representantes chaqueños se encuentran en perfectas condiciones, acompañados por el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Gabriel Pellegrini, además de contar con asistencia médica y el acompañamiento de profesores durante cada disciplina.
La delegación de “Chaco Juega” continúa con entusiasmo su participación en el tercer día de competencia de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores que se desarrollan en la ciudad de Salta.
Resultados del 3° día:
-Tejo femenino: tres triunfos al hilo: 15-10 frente a Tucumán, 15-6 ante Río Negro y 15-5 contra Santa Fe.
-Tenis de mesa mixto: victorias 3-2 frente a Tucumán y 3-1 ante Mendoza; derrota 1-3 contra Río Negro.
-Sapo masculino: José Hipólito (J.J. Castelli) quedó entre los 5 mejores con 4000 puntos.
-Sapo femenino: Elcira Molinas (Corzuela) se ubicó 17ª con 2500 puntos.
-Orientación masculina: 8° puesto para Horacio Sena y 9° para César Pinat.
-Newcom: Chaco cayó 2-0 frente a Chubut.
-Tejo masculino: derrota 15-6 frente a Santa Cruz y 15-5 frente a Mendoza.
-Truco mixto: ajustadas derrotas: 27-30 con Santa Fe, 25-30 frente a Chubut y 26-30 contra San Juan.
-Ajedrez: derrota 3,5 a 1,5 ante San Luis y empate 2,5 frente a Santa Fe.
-Pádel: caída 10-8 ante Córdoba en el debut.
-Tenis de mesa femenino: derrota 1-3 con Corrientes y triunfo 3-0 ante Santa Fe y masculino: derrotas 0-3 con San Juan y Corrientes, y 1-3 frente a Neuquén