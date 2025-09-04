JOSÉ MAYANS LE PIDIÓ A KARINA MILEI «QUE DEJE DE ROBAR» Y CRUZÓ CON TODO AL SENADOR LIBERTARIO «DEL 8%»

Javier Milei sumó este jueves un Ley de Emergencia en Discapacidad, en lo que fue otra sesión cargada de tensión y que lo tuvo a José Mayans muy activo contra sus pares libertarios. El Gobierno desumó este jueves un nuevo revés cuando el Senado rechazó el veto a la, en lo que fue otra sesión cargada de tensión y que lo tuvo amuy activo contra sus pares libertarios.

A la hora de defender el veto y expresarse contra el ajuste, el senador peronista aprovechó para cuestionar a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

«Que deje de robar Karina y ya está. O que baje su arancel, de 3% a 1,5% y ya está», ironizó el legislador, para argumentar sobre el destino de los fondos para solventar políticas públicas.

Mayans también apuntó contra Milei. «Le pido al pueblo argentino que haga tronar el escarmiento y que no acompañe a este corrupto presidente», señaló, y apuntó: «Es un presidente que está terminado, peor que Nixon, es corrupto y la corrupción está en todas partes» .