JOSÉ MAYANS LE PIDIÓ A KARINA MILEI «QUE DEJE DE ROBAR» Y CRUZÓ CON TODO AL SENADOR LIBERTARIO «DEL 8%»
El senador de Unión por la Patria chicaneó a Francisco Paoltroni durante su intervención en el Senado.
«Al señor 8% hágale cerrar la boca. Es un buen hijo de Milei. Ni me afecta lo que dice, porque no entiende el pobrecito, no entiende nada», lo chicaneó Mayans a Paoltroni.
El Senado rechazó el veto a la Ley de Discapacidad
El Senado rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 negativos y, de este modo, la convirtió en norma tras la presión e insistencia del gobierno de Javier Milei por dejarla sin efecto. Ahora, los legisladores de la Cámara alta buscarán modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La sesión se dio, una vez más, en simultáneo con una concentración de familiares de personas con discapacidad en las inmediaciones del Congreso.