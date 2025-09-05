ALERTAN POR LOS RIESGOS DEL HELICOBACTER PYLORI, UNA BACTERIA «SILENCIOSA» QUE AFECTA AL 50 POR CIENTO DE LOS ARGENTINOS

Especialistas encendieron las alarmas sobre el Helicobacter pylori, una bacteria calificada como «silenciosa» que habita en el estómago y es la infección bacteriana más frecuente en humanos. Aunque muchas personas la portan sin saberlo, su presencia puede desencadenar gastritis crónica, úlceras gastroduodenales e incluso cáncer gástrico.

La Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), la Federación Argentina de Endoscopía (FAGE), la Federación Argentina de Endoscopía Digestiva (FAAED) y el Club Argentino del Estómago y Duodeno (CADED) lanzaron una campaña nacional para concientizar sobre la necesidad de diagnosticar y tratar esta infección, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como carcinógeno tipo 1, es decir, una causa comprobada de cáncer gástrico, informó el medio Infobae.

Los expertos calculan que entre el 40 y el 50% de los argentinos conviven con Helicobacter pylori. « Muchas veces no da síntomas, pero es la principal causa de gastritis crónica y de cáncer gástrico, una enfermedad que en el mundo tiene alta mortalidad «, explicaron desde las entidades.

El hallazgo de esta bacteria revolucionó la medicina digestiva y valió el Premio Nobel de Medicina a los doctores Barry Marshall y Robin Warren.

Respecto a la transmisión, si bien no existe una certeza absoluta, se asocia a malas condiciones higiénico-sanitarias y a la transmisión intrafamiliar.