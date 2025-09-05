ANMAT PROHIBIÓ EN TODO EL PAÍS UNA MIEL: CUÁL NO HAY QUE COMPRAR
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto ilegal del que se desconocen sus condiciones de elaboración y es, por lo tanto, potencialmente perjudicial para la salud de quienes los consuman.
Al carecer de registro, advierte, «no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad».
Al tratarse de un producto ilegal, del que la Anmat no puede garantizar sus condiciones de elaboración, es potencialmente perjudicial para la salud de todos aquellos que lo consuman. Por esta razón, y en atención de preservar la salud de todos los potenciales consumidores, es que la Anmat resolvió prohibir su venta en todo el país.