ANMAT PROHIBIÓ EN TODO EL PAÍS UNA MIEL: CUÁL NO HAY QUE COMPRAR

Miel prohibida por la ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de una marca de miel. Así quedó plasmado en la Disposición 6228/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

Allí se dispuso la prohibición de «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto: ‘Miel orgánica certificada marca Los Meleros’ ; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis El Sauzalito – Chaco». ; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis El Sauzalito – Chaco».

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto vedado.

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece de registros de establecimiento y de producto. Por lo tanto, advierte, se trata de un producto ilegal.